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Исполнение бюджета РФ в 2021 году оказалось лучшим за 5 лет — Кудрин

21:20 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнение бюджета РФ в 2021 году оказалось лучшим за пять лет, неисполненный остаток средств составил 645 млрд руб. против 1 трлн руб. годом ранее. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

«Но хочу отметить, что правительство за пять лет выполнило впервые бюджет на 97,5% (самый высокий процент выполнения расходов). При том, что в течение года с учетом антикризисных мер бюджет был увеличен на 2 трлн руб. При этом остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 млрд. Я хочу напомнить, что в прошлом году [2020 год] это был триллион. 645 млрд — это оставшееся ресурсы, как правило, это законтрактованные уже вещи, которые переходят на очередной год. Есть где-то и то, что не успели законтрактовать даже. Тем не менее [наблюдается] положительная динамика по сокращению такого рода неиспользованных остатков», — сказал Кудрин на встрече у президента РФ Владимира Путина.

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