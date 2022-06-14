0
0
0
НОВОСТИ

Турбина для «Северного потока — 1» задержана из-за санкций Канады против России — Siemens

22:00 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока — 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Об этом сообщила во вторник корр. ТАСС представитель концерна.

Ранее «Газпром» сообщил, что вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей. В связи с этим для прокачки на компрессорной станции «Портовая» можно использовать только три агрегата для поставок лишь 100 млн куб. м в сутки по сравнению с планом в 167 млн куб. м в сутки.

«В свете санкций, введенных Канадой, для Siemens Energy сейчас невозможно доставить клиентам отремонтированные газовые турбины», — сказала представитель компании. По ее словам, о случившемся проинформированы правительства Канады и Германии и идет поиск «жизнеспособного решения» сложившейся ситуации.

В Siemens Energy уточнили, что для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать. Одна из них была доставлена в Монреаль, поскольку только там было возможно это сделать.

«Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода „Северный поток — 1“ в Россию. Речь идет о так называемых аэродеривативных газовых турбинах, которые производятся в Канаде и используются уже более 10 лет», — пояснила представитель. По ее словам, они приводят в действие компрессоры с целью повышения давления в газопроводе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 14.06.2022
Исполнение бюджета РФ в 2021 году оказалось лучшим за 5 лет — Кудрин
0
126
20:40 14.06.2022
США работают над планом вывоза зерна с Украины по железной дороге — Байден
0
178
20:00 14.06.2022
США будут передавать Украине развединформацию для ударов при помощи РСЗО — Пентагон
0
234
19:20 14.06.2022
Въезд в РФ запрещен замглавы Минобороны, командующим ВВС и ВМС Британии — заявление МИД
0
240
19:18 14.06.2022
Эксперт: Ограничения на доступ к ЕГРН могут навредить рынку жилья
0
244
18:40 14.06.2022
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $125 за баррель
0
269
18:00 14.06.2022
Дума приравнивает к госизмене переход к противнику в ходе военного конфликта с участием РФ
0
350
17:57 14.06.2022
В Госдуме предложили оставить банкам доступ к ЕГРН для оформления сделок с недвижимостью
0
346
17:32 14.06.2022
В Кремле не видят тенденции оттока из РФ состоятельных граждан — Песков
0
350
17:12 14.06.2022
Порядка 2,5 тыс. боевиков могут находиться на заводе «Азот» в Северодонецке — МВД ЛНР
0
324

Возврат к списку