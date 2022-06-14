Турбина для «Северного потока — 1» задержана из-за санкций Канады против России — Siemens
22:00 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока — 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Об этом сообщила во вторник корр. ТАСС представитель концерна.
Ранее «Газпром» сообщил, что вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей. В связи с этим для прокачки на компрессорной станции «Портовая» можно использовать только три агрегата для поставок лишь 100 млн куб. м в сутки по сравнению с планом в 167 млн куб. м в сутки.
«В свете санкций, введенных Канадой, для Siemens Energy сейчас невозможно доставить клиентам отремонтированные газовые турбины», — сказала представитель компании. По ее словам, о случившемся проинформированы правительства Канады и Германии и идет поиск «жизнеспособного решения» сложившейся ситуации.
В Siemens Energy уточнили, что для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать. Одна из них была доставлена в Монреаль, поскольку только там было возможно это сделать.
«Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода „Северный поток — 1“ в Россию. Речь идет о так называемых аэродеривативных газовых турбинах, которые производятся в Канаде и используются уже более 10 лет», — пояснила представитель. По ее словам, они приводят в действие компрессоры с целью повышения давления в газопроводе.
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