ВСУ применяют запрещенные французские кассетные снаряды для атаки на Донецк — СК
22:40 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские вооруженные формирования применяют запрещенные французские кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.
«Интенсивные атаки производятся из реактивных систем залпового огня и дальнобойных артиллерийских установок. При этом тяжелая артиллерия поставлялась Вооруженным силам Украины странами — участниками НАТО. Так, имеются данные, что в настоящее время вооруженные формирования Украины применяют кассетные снаряды французского производства, использование которых запрещено нормами международного права», — отметили в СК. В ведомстве обратили внимание, что ранее западные военные инструкторы обучали украинских националистов стрельбе из артиллерийских установок, в которых применяются подобные снаряды.
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