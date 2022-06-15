ВСУ применяют запрещенные французские кассетные снаряды для атаки на Донецк — СК

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские вооруженные формирования применяют запрещенные французские кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

«Интенсивные атаки производятся из реактивных систем залпового огня и дальнобойных артиллерийских установок. При этом тяжелая артиллерия поставлялась Вооруженным силам Украины странами — участниками НАТО. Так, имеются данные, что в настоящее время вооруженные формирования Украины применяют кассетные снаряды французского производства, использование которых запрещено нормами международного права», — отметили в СК. В ведомстве обратили внимание, что ранее западные военные инструкторы обучали украинских националистов стрельбе из артиллерийских установок, в которых применяются подобные снаряды.