Зеленский сообщил о болезненных потерях ВСУ

09:00 Источник: Известия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели «болезненные» потери в Донбассе и Харьковской области. Об этом во вторник, 14 июня, написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — написал глава государства.

Он также подчеркнул, что схожее положение вещей наблюдается и под Харьковом. Известия