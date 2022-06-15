Зеленский сообщил о болезненных потерях ВСУ
09:00 15.06.2022 Источник: Известия
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели «болезненные» потери в Донбассе и Харьковской области. Об этом во вторник, 14 июня, написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — написал глава государства.
Он также подчеркнул, что схожее положение вещей наблюдается и под Харьковом. Известия
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