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НОВОСТИ

Зеленский сообщил о болезненных потерях ВСУ

09:00 15.06.2022 Источник: Известия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели «болезненные» потери в Донбассе и Харьковской области. Об этом во вторник, 14 июня, написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — написал глава государства.

Он также подчеркнул, что схожее положение вещей наблюдается и под Харьковом.  Известия

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