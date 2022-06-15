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НОВОСТИ

На ПМЭФ не будет официальных представителей недружественных стран

09:05 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальных представителей из не дружественных для России стран не будет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этого года. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Официальных представителей из недружественных стран не будет на форуме», — сказал он.

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