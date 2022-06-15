Двое гражданских погибли, пятеро ранены в пригороде Херсона из-за обстрела ВСУ
09:32 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Чернобаевка в Херсонской области, в результате два человека погибли, пятеро пострадали, сообщили ТАСС в среду в военно-гражданской администрации региона.
«Был факт обстрела [Чернобаевки] с украинской стороны. Два человека погибли, пять раненых», — сказал собеседник агентства.
Пострадавшие доставлены в больницу областного центра, уточнил он.
ВСУ раз в несколько дней обстреливают поселок Чернобаевка, расположенный рядом с аэропортом Херсона. 16 мая сообщалось о том, что 84-летний мужчина погиб при обстреле поселка кассетными боеприпасами, еще один мирный житель ранен, 28 мая один человек погиб, несколько получили ранения. В конце прошлой недели силы ПВО РФ уничтожили снаряды, выпущенные по поселку с украинской стороны.
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