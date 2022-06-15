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НОВОСТИ

Сбер: 24 февраля мошеннические звонки прекратились, а затем активизировались в меньших масштабах

10:40 15.06.2022

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Фото пресс-службы Сбера
Сбер ежедневно фиксирует до 50 тыс. мошеннических звонков в сутки, до специальной военной операции их было до 100 тыс. в сутки, рассказал в интервью «Известиям» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «24 февраля звонки прекратились. И такая тишина сохранялась до 20-х чисел марта. А затем мошенники опять активизировались, хотя и в несколько меньших масштабах», – сообщил он. По его словам, подавляющее большинство мошеннических call-центров сегодня по-прежнему расположено на территории Украины.

Мошенники постоянно ищут новые возможности извлечения средств из доверчивых граждан, их тактика становится все более изощренной по мере того, как клиенты учатся распознавать простые схемы обмана, предупредил Станислав Кузнецов. Одна из таких практик – «двойной удар»: мошенник под видом сотрудника call-центра банка сообщает, что счет клиента заблокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну. Вторая – «обман на обмане»: чтобы «вернуть» пострадавшему будто бы похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, в SMS или мессенджере.

При этом благодаря конструктивному взаимодействию Сбера с прокуратурой и ФСИН ситуация в сфере «тюремных call-центров» заметно улучшилась: объем мошенничества из мест лишения свободы на территории РФ за последние два года уменьшился в 10 раз. «Сегодня в фокусе нашего внимания находится борьба с дроперами – людьми, которые незаконно обналичивают деньги для преступников через банковские карты», – рассказал Станислав Кузнецов. По его словам, уже выявлено 25 тыс. клиентов с признаком дропера, с начала этого года в Сбере заблокировано более 50 тыс. попыток выпуска карт-дропов.

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