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НОВОСТИ

Украина сама должна решать, идти ли ей на территориальные уступки — Блинкен

11:20 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский народ и правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок, Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в опубликованном во вторник интервью телеканалу Пи-би-эс.

«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что США и западные страны «работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы убедиться, что они [украинцы] получают все, что нужно», чтобы вести против России боевые действия.

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