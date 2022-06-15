ВС Украины опасаются применять незнакомые им западные вооружения — ТВ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные в некоторых случаях опасаются использовать западные вооружения, с которыми они ранее не сталкивались. Об этом в среду сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники.

По словам ознакомленных с данными разведки источников телекомпании, в ряде случаев украинцы решают не пользоваться западными системами. В частности, некоторые подразделения предпочитают американским беспилотникам Switchblade дроны коммерческих компаний, которые можно нагружать взрывчаткой и использовать затем для атаки на противника.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с рядом проблем при применении оружия. В первую очередь речь идет о том, что у украинских военных кончаются запасы советских боеприпасов для стоящих на вооружении систем. США просят другие страны помочь Киеву поставками из своих запасов, но в мире остается весьма ограниченное число боеприпасов производства СССР.

Обучение украинцев тому, как обращаться с западными системами, требует время. Кроме того, военные должны покидать поле боя на период обучения, что сказывается на положении на фронте.