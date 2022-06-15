Сбербанк сможет выдать импортерам 300 миллиардов рублей льготных кредитов

11:18

Сбербанк присоединился к государственной программе льготного финансирования импортеров в соответствии с постановлением правительства РФ № 895. Размер субсидии, выделенный правительством на льготную программу, составляет 37 млрд руб. Это позволит предоставить бизнесу льготные кредиты общим объёмом 950 млрд руб., из которых Сбербанк планирует выдать порядка 300 млрд руб., сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Максимальная стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Программа подразумевает оплату финансирования с применением аккредитивов, а также через другие коммерческие банки при невозможности оплаты контрактов через банк-кредитор.

«Сбербанк – активный проводник мер господдержки бизнеса и лидер по этому направлению в стране. С февраля этого года мы одобрили более одного триллиона рублей финансирования в рамках программ льготного кредитования, – сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – По условиям новой госпрограммы для импортеров срок субсидирования поставок приоритетных товаров составляет до 12 месяцев, поставок оборудования с длительным сроком производства или для инвестиционных проектов – до трех лет, что делает ее действенным инструментом поддержки. Основное требование к клиентам – наличие импортных контрактов на сумму от 3 млн руб. Мы рассчитываем, что программа будет интересна заемщикам и контрагентам любого масштаба – от микробизнеса до крупнейших компаний страны».