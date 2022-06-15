В РФ выявили 2 718 заразившихся коронавирусом за сутки
12:05 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 718, до 18 385 098. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Прирост оказался минимальным с 13 апреля 2020 года. В относительном выражении он составил 0,01%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 528, до 17 806 097. Днем ранее в штабе сообщили о 3 324 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 66, до 380 203. Днем ранее была зафиксирована 61 смерть.
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