Макрон заявил, что Киеву придется вести переговоры с Москвой

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Россией. Такую позицию он изложил в среду во время визита в Румынию.

«Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией», — сказал Макрон.