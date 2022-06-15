Сбер представил SberTrade – новую платформу для совершения внебиржевых сделок с ценными бумагами
12:25 15.06.2022
На Петербургском международном экономическом форуме Сбер представил собственную электронную торговую платформу SberTrade для совершения внебиржевых сделок с ценными бумагами, которой могут воспользоваться клиенты банка – финансовые институты. Платформа стала ответом на вызовы, с которыми столкнулся финансовый рынок в условиях высокой волатильности, сужения ликвидности и сокращения объема рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи со снижением числа нерезидентов.
Среди основных преимуществ SberTrade – лучшая ликвидность в ОФЗ, предоставление свободной ликвидности самого банка и его клиентов, что позволяет пользователям платформы оперативно проводить крупные операции. SberTrade обеспечивает возможность торговли без обеспечения, заключение сделок с минимальными издержками, удобный пост-трейд (процесс с момента заключения сделки до выполнения условий сделки, включая клиринговые, расчетные операции и прочее), гибкость в выборе способов подключения. Пользователи платформы могут видеть агрегированную ликвидность от Сбера. При реализации запроса клиента по приобретению или продаже ценных бумаг используются принципы best execution (наилучшее исполнение), то есть в зависимости от способа алгоритмического исполнения выбирается наилучший доступный путь и ценообразование.
SberTrade предоставляет пользователям удобный интерфейс и практичный функционал. Клиенту не требуется обеспечение. Платформа способна интегрироваться в уже существующие системы клиента, а также может использоваться в рамках собственной инфраструктуры Сбера. Таким образом, SberTrade соответствует потребностям клиентов как с точки зрения ликвидности торгуемых финансовых инструментов, так и с точки зрения инфраструктуры.
«Рынок находится в процессе трансформации, меняются и потребности его участников. И Сбер проходит этот путь вместе с рынком, фокусируясь на текущих приоритетах клиентов, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Создавая систему SberTrade, мы опирались на лучшие мировые практики внебиржевого рынка и усовершенствовали многие готовые решения электронной биржевой торговли. Сегодня через платформу можно купить российские облигации, в планах – обеспечить доступ к акциям и денежному рынку».
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