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Русские и казахи должны быть вместе, уверен Токаев

13:20 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия-24», показанном в среду, заявил, что русский и казахский народы должны держаться вместе.

«На самом деле я считаю, что русские и казахи должны находиться вместе. Я как-то выступал недавно на экономическом форуме в Бишкеке и говорил о том, что евразийцы, а мы все ведь евразийцы, должны держаться вместе», — сказал Токаев.

По его мнению, народы от этого только выиграют. «Наш менталитет и образ мыслей похож, и это надо иметь в виду», — пояснил президент Казахстана.

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