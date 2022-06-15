У Украины большие проблемы - Песков
13:32 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Украины «большие проблемы», но не стал комментировать слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о перспективах ее государственности.
«Я бы не стал комментировать это сообщение», — сказал представитель Кремля журналистам в среду в ответ на просьбу дать оценку точки зрения, которую Медведев высказал в своем телеграм-канале.
«Но мы знаем, что у Украины большие проблемы. Это всем хорошо известно, и да — это можно констатировать, а главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обсуждать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию», — пояснил свою точку зрения Песков.
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