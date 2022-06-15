ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили большое количество вооружения для ВСУ, поставленное из США и европейских стран. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», — сказал Конашенков.

По его словам, также уничтожены радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское Луганской Народной Республики, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики.