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НОВОСТИ

Сбер запустил новый сервис на блокчейне

13:52 15.06.2022

Сбер запустил новый сервис расчетов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнером стала цифровая торговая площадка GrainChain от ГК «Белая дача».

В результате сотрудничества Сбера и GrainChain в рамках активно развиваемого Сбером направления «Цифровая трансформация как сервис» был разработан инструмент, с помощью которого клиенты смогут вести бизнес максимально прозрачно и безопасно.

Применение токенизированных электронных денежных средств позволяет определять цифровой след деятельности участников рынка. При совершении расчетов Сбер гарантирует наличие необходимой суммы у покупателя. Она будет перечислена продавцу и транспортной компании только после исполнения условий смарт-контракта, независимый контроль которых осуществляют оракулы (третья сторона).

Инструмент доступен как для краткосрочных, так и для долгосрочных сделок. Преимущество подобного расчетного решения – отсутствие необходимости посещать банк, поскольку все действия происходят дистанционно на платформах GrainChain и Сбера. Реализация сервиса поможет вывести рыночные отношения на новый цифровой уровень.

«Мы представляем принципиально новую форму взаиморасчетов. Проект с GrainChain – это первая ласточка в наших планах развития банковских инструментов для агрегаторов в этой сфере расчетов, – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Надеемся, что полученный опыт поможет нам успешно масштабировать решение и на другие отрасли. Развитие подобных сервисов открывает новые перспективы и большую зону для роста бизнеса наших клиентов».

GrainChain – это первая в России B2B-экосистема для торговых и логистических операций на рынке зерновых и масличных культур. Цель проекта – повысить скорость и удобство совершения сделок, а также уровень доверия между участниками. Сервис позволяет искать подходящие товары и партнеров по заданным параметрам, проверять благонадежность контрагентов, осуществлять мониторинг спроса и предложения на продукцию/услуги в онлайн-режиме и многое другое.

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