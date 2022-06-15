Сбер запустил новый сервис на блокчейне
13:52 15.06.2022
Сбер запустил новый сервис расчетов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнером стала цифровая торговая площадка GrainChain от ГК «Белая дача».
В результате сотрудничества Сбера и GrainChain в рамках активно развиваемого Сбером направления «Цифровая трансформация как сервис» был разработан инструмент, с помощью которого клиенты смогут вести бизнес максимально прозрачно и безопасно.
Применение токенизированных электронных денежных средств позволяет определять цифровой след деятельности участников рынка. При совершении расчетов Сбер гарантирует наличие необходимой суммы у покупателя. Она будет перечислена продавцу и транспортной компании только после исполнения условий смарт-контракта, независимый контроль которых осуществляют оракулы (третья сторона).
Инструмент доступен как для краткосрочных, так и для долгосрочных сделок. Преимущество подобного расчетного решения – отсутствие необходимости посещать банк, поскольку все действия происходят дистанционно на платформах GrainChain и Сбера. Реализация сервиса поможет вывести рыночные отношения на новый цифровой уровень.
«Мы представляем принципиально новую форму взаиморасчетов. Проект с GrainChain – это первая ласточка в наших планах развития банковских инструментов для агрегаторов в этой сфере расчетов, – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Надеемся, что полученный опыт поможет нам успешно масштабировать решение и на другие отрасли. Развитие подобных сервисов открывает новые перспективы и большую зону для роста бизнеса наших клиентов».
GrainChain – это первая в России B2B-экосистема для торговых и логистических операций на рынке зерновых и масличных культур. Цель проекта – повысить скорость и удобство совершения сделок, а также уровень доверия между участниками. Сервис позволяет искать подходящие товары и партнеров по заданным параметрам, проверять благонадежность контрагентов, осуществлять мониторинг спроса и предложения на продукцию/услуги в онлайн-режиме и многое другое.
НОВОСТИ
- 15:12 15.06.2022
- НАТО уже поставляет Украине продвинутые западные системы ПВО, артиллерии и РСЗО — генсек
- 15:00 15.06.2022
- Кремль не считает, что новая операция Турции будет способствовать стабильности в Сирии
- 14:32 15.06.2022
- Путин поручил обеспечить ликвидацию лесных пожаров в течение суток с момента обнаружения
- 14:12 15.06.2022
- Запорожская область планирует начать поставки электроэнергии в Крым
- 14:00 15.06.2022
- ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы
- 13:32 15.06.2022
- У Украины большие проблемы - Песков
- 13:20 15.06.2022
- Русские и казахи должны быть вместе, уверен Токаев
- 13:05 15.06.2022
- В Запорожской области началось формирование добровольческих батальонов — власти
- 13:00 15.06.2022
- В Москве выявили 173 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:32 15.06.2022
- Вывод гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке сорван обстрелами ВСУ, заявили в ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать