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НОВОСТИ

Запорожская область планирует начать поставки электроэнергии в Крым

14:12 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС работает и производит электроэнергию, власти региона планируют организовать ее поставки в Крым, сообщил в среду глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Атомная станция сегодня под нашим контролем. Электроэнергию поставляем достаточно эффективно и хотим ее начинать поставлять в Крым», — сказал Балицкий.

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