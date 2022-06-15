Запорожская область планирует начать поставки электроэнергии в Крым
14:12 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запорожская АЭС работает и производит электроэнергию, власти региона планируют организовать ее поставки в Крым, сообщил в среду глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Атомная станция сегодня под нашим контролем. Электроэнергию поставляем достаточно эффективно и хотим ее начинать поставлять в Крым», — сказал Балицкий.
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