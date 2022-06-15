Запорожская область планирует начать поставки электроэнергии в Крым

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС работает и производит электроэнергию, власти региона планируют организовать ее поставки в Крым, сообщил в среду глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Атомная станция сегодня под нашим контролем. Электроэнергию поставляем достаточно эффективно и хотим ее начинать поставлять в Крым», — сказал Балицкий.