НАТО уже поставляет Украине продвинутые западные системы ПВО, артиллерии и РСЗО — генсек

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО уже активно поставляет Украине продвинутые западные системы ПВО, артиллерии и РСЗО, новые предложения о поставках будут сделаны в ближайшее время. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Союзники уже начали поставлять Украине вооружения, отвечающие стандартам НАТО, включая очень продвинутые системы ПВО, артиллерии и РЗСО, — сказал он. — Я не могу сказать, какие точно объявления будут сделаны сегодня, но широкий ряд систем уже поставлен НАТО Украине».

Кроме того, Столтенберг признал, что страны НАТО нарастили поставки вооружений Украине еще до начала специальной военной операции России.