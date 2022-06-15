16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм в боевых действиях, следует из указа главы государства, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», — говорится в документе.