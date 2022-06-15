Ситуация с боевиками на заводе «Азот» может развиваться по сценарию «Азовстали» — Басурин
16:32 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке может развиваться по сценарию мариупольской «Азовстали». Об этом заявил в среду заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Это очень напоминает все, что происходило в „Азовстали“. Может, по этой схеме будет сделано, по одному, по двое начнут выходить, потом будут опять бить в бубен и кричать: „Спасите! Help!“ После этого людей больше отпустят, а после этого они сами будут сдаваться», — сказал он в эфире Первого канала.
Басурин проинформировал, что у него пока нет данных о выходе мирных жителей из бомбоубежищ «Азота».
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