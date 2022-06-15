Ситуация с боевиками на заводе «Азот» может развиваться по сценарию «Азовстали» — Басурин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке может развиваться по сценарию мариупольской «Азовстали». Об этом заявил в среду заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Это очень напоминает все, что происходило в „Азовстали“. Может, по этой схеме будет сделано, по одному, по двое начнут выходить, потом будут опять бить в бубен и кричать: „Спасите! Help!“ После этого людей больше отпустят, а после этого они сами будут сдаваться», — сказал он в эфире Первого канала.

Басурин проинформировал, что у него пока нет данных о выходе мирных жителей из бомбоубежищ «Азота».