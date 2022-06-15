Новикомбанк выдаст «ОДК-Климов» кредит в 3 млрд рублей на увеличение объема производства двигателей

16:05

Фото пресс-службы "Ростеха"



Новикомбанк и АО «ОДК-Климов» на площадке Петербургского экономического форума заключили кредитный договор на 3 млрд руб. с льготной процентной ставкой в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий. По словам исполнительного директора АО «ОДК-Климов», полученные средства будут направлены на обеспечение выпуска серийных двигателей: «В ближайшее время мы планируем увеличить объем их производства в связи с увеличением спроса как со стороны государственного заказчика, так и со стороны коммерческих пользователей. Кредитные средства помогут «ОДК-Климов» полностью выполнить свои обязательства».

«Поддержка системообразующих предприятий, как и проектов по обеспечению технологического суверенитета нашей страны – приоритетные направления деятельности Новикомбанка, - отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. -Продукция «ОДК-Климов» имеет важнейшее значение для обороноспособности государства. Наш банк, имеющий большой опыт применения различных финансовых инструментов и мер господдержки для каждого конкретного случая, разработал оптимальное кредитное предложение для предприятия. Мы убеждены, что грамотное применение всех финансовых возможностей – одно из ключевых условий опережающего развития российской промышленности».

Отметим, что Новикомбанк является опорный банком госкорпорации «Ростех», а «ОДК-Климов», входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха».

«ОДК-Климов» выпускает двигатели семейства ВК-2500, ТВ3-117 и ТВ7-117В, собранные полностью из российских комплектующих для вертолетов Миля и Камова, а также разрабатывает и производит автоматические системы управления для своих двигателей. В 2024 году компания собирается сертифицировать новые вертолетные двигатели малой размерности – ВК-650В для вертолетов «Ансат», Ка-226 и ВК-1600В для Ка-62.