Европа остается крупнейшим партнером РФ в торговле даже после введения санкций — Чижов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы продолжают оставаться крупнейшими торгово-экономическими партнерами России даже после введения санкций, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках ПМЭФ.

«Со старым миром так или иначе придется иметь дело на протяжении, я думаю, достаточно длительного периода, в том числе и с Европой. Даже после шести пакетов санкций Европа, как это ни прозвучит, может быть, странно в нынешних условиях, остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером», — сказал он.