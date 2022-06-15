Европа остается крупнейшим партнером РФ в торговле даже после введения санкций — Чижов
17:00 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Европы продолжают оставаться крупнейшими торгово-экономическими партнерами России даже после введения санкций, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках ПМЭФ.
«Со старым миром так или иначе придется иметь дело на протяжении, я думаю, достаточно длительного периода, в том числе и с Европой. Даже после шести пакетов санкций Европа, как это ни прозвучит, может быть, странно в нынешних условиях, остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером», — сказал он.
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