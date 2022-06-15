Роспотребнадзор поручил оценить готовность медучреждений при подозрении на чуму
17:12 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор поручил руководителям территориальных органов ведомства, противочумным учреждениям и органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья до 27 июня оценить готовность медучреждений к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больного с подозрением на чуму. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
«Провести оценку готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму (актуальность схем оповещения, достаточность средств индивидуальной защиты, укладок для забора материала, дезинфекционных средств, лечебных и диагностических препаратов) в срок до 27 июня 2022 [года]», — говорится в документе.
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