Путин и Си Цзиньпин отметили, что РФ и КНР выступают с близких позиций на мировой арене

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили в среду в телефонном разговоре, что государства выступают с единых или весьма близких позиций на мировой арене, сообщила пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений», — говорится в сообщении.