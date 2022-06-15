Шеф Пентагона считает, что для Киева наступает переломный момент на поле боя

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин полагает, что для властей Украины с точки зрения обстановки на поле боя наступает переломный момент, и призывает к активизации военной помощи Киеву. Такую позицию он изложил в среду на проходящей в Брюсселе встрече западной группы по координации оказания содействия Украине.

«Мы собрались сегодня из-за непоколебимой решимости предоставить Украине средства, в которых она срочно нуждается для самообороны», — сказал шеф Пентагона, отметив, что США и их партнерам «нельзя сбавлять обороты» на этом направлении. «Ставки слишком высоки. Украина переживает переломный момент на поле боя», — подчеркнул он, не пояснив, что именно имеет в виду. По словам Остина, «нельзя недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина». Он полагает, что Вашингтон и его союзники должны активизировать действия в рамках «общей приверженности самообороне Украины» и «приложить еще больше усилий для того, чтобы Украина могла защищаться».