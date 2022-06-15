Еврокомиссар Джентилони заявил, что перебои с газом нанесут сильный удар по экономике
18:40 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ограничения на поставки российского газа не обсуждаются, новые санкции не касаются голубого топлива, а перебои с поставками негативно отразятся на экономике.
«Обсуждение новых мер, которые затрагивают газ или касаются эмбарго на его поставки [из РФ], в данный момент не ведется», — цитирует его в среду агентство АНСА. Джентилони также признал, что «если будут проблемы не только с ценами, как сейчас, но и с поставками, особенно газа, то экономика может оказаться в негативном поле».
Он добавил, что в настоящее время дискуссии сконцентрированы на том, как наращивать поддержку Украины и постепенно сделать экономики европейских стран независимыми от российских газа и нефти.
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