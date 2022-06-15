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НОВОСТИ

Раненный при обстреле ВСУ Стаханова подросток умер в больнице

19:20 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из раненных при обстреле украинскими военными города Стаханова в Луганской Народной Республики подростков умер в больнице. Об этом в среду сообщили журналистам в штабе территориальной обороны ЛНР.

«Один из несовершеннолетних, пострадавших при обстреле Стаханова, скончался в больнице», — сообщили в штабе.

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