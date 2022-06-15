Раненный при обстреле ВСУ Стаханова подросток умер в больнице

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из раненных при обстреле украинскими военными города Стаханова в Луганской Народной Республики подростков умер в больнице. Об этом в среду сообщили журналистам в штабе территориальной обороны ЛНР.

«Один из несовершеннолетних, пострадавших при обстреле Стаханова, скончался в больнице», — сообщили в штабе.