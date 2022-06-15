0
0
79
НОВОСТИ

Россияне стали больше жертвовать на благотворительность

19:25 15.06.2022

В 2022 году россияне стали перечислять больше средств на благотворительность с помощью портала СберВместе. За январь-май 2022 года общая сумма пожертвований составила более 81 млн руб. – это на 30% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В общей сложности за первые пять месяцев года неравнодушные россияне совершили 100 000 благотворительных переводов, что почти на 70% больше, чем в январе-мае 2021 года. Средний размер одного перевода составил около 700 руб.

В Сбере такой тренд объясняют тем, что в нынешнее непростое время люди чаще проявляют эмпатию к детям и взрослым, а также к брошенным животным.

«Портал СберВместе построен по принципу простых историй, в первую очередь, о детях и взрослых, – отметил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. – В каждой благотворительной истории мы наглядно видим, кому очень нужна помощь, и сердце не может оставаться равнодушным к чужой боли. Наш портал объединяет тех, кому не все равно, и позволяет решать даже самые сложные и дорогостоящие проблемы, а нередко – спасать жизни детей и взрослых. Думаю, доверие к сервису СберВместе объясняется еще и тем, что все истории, все благотворительные фонды, которые собирают с его помощью средства, – абсолютно прозрачны и проверены банком. Жертвователь может быть уверен, что его деньги дойдут до конечных адресатов и помогут им».

На портале СберВместе публикуются только проверенные запросы, которые можно поддержать денежным переводом. Сегодня собрано уже почти 600 млн руб., перечислено почти 480 000 пожертвований.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 15.06.2022
Байден сообщил Зеленскому о выделении Украине военной помощи США на $1 млрд
0
1
19:20 15.06.2022
Раненный при обстреле ВСУ Стаханова подросток умер в больнице
0
98
18:52 15.06.2022
Бонусы от СберСпасибо теперь можно обменять на скидку до 99% на покупки в сети «585*ЗОЛОТОЙ»
0
117
18:40 15.06.2022
Еврокомиссар Джентилони заявил, что перебои с газом нанесут сильный удар по экономике
0
141
18:38 15.06.2022
Сбер запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта
0
128
18:10 15.06.2022
Губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах подмосковной делегации на ПМЭФ-2022
0
164
18:00 15.06.2022
Шеф Пентагона считает, что для Киева наступает переломный момент на поле боя
0
268
17:32 15.06.2022
Путин и Си Цзиньпин отметили, что РФ и КНР выступают с близких позиций на мировой арене
0
246
17:12 15.06.2022
Роспотребнадзор поручил оценить готовность медучреждений при подозрении на чуму
0
232
17:00 15.06.2022
Европа остается крупнейшим партнером РФ в торговле даже после введения санкций — Чижов
0
256

Возврат к списку