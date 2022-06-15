Россияне стали больше жертвовать на благотворительность
19:25 15.06.2022
В 2022 году россияне стали перечислять больше средств на благотворительность с помощью портала СберВместе. За январь-май 2022 года общая сумма пожертвований составила более 81 млн руб. – это на 30% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В общей сложности за первые пять месяцев года неравнодушные россияне совершили 100 000 благотворительных переводов, что почти на 70% больше, чем в январе-мае 2021 года. Средний размер одного перевода составил около 700 руб.
В Сбере такой тренд объясняют тем, что в нынешнее непростое время люди чаще проявляют эмпатию к детям и взрослым, а также к брошенным животным.
«Портал СберВместе построен по принципу простых историй, в первую очередь, о детях и взрослых, – отметил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. – В каждой благотворительной истории мы наглядно видим, кому очень нужна помощь, и сердце не может оставаться равнодушным к чужой боли. Наш портал объединяет тех, кому не все равно, и позволяет решать даже самые сложные и дорогостоящие проблемы, а нередко – спасать жизни детей и взрослых. Думаю, доверие к сервису СберВместе объясняется еще и тем, что все истории, все благотворительные фонды, которые собирают с его помощью средства, – абсолютно прозрачны и проверены банком. Жертвователь может быть уверен, что его деньги дойдут до конечных адресатов и помогут им».
На портале СберВместе публикуются только проверенные запросы, которые можно поддержать денежным переводом. Сегодня собрано уже почти 600 млн руб., перечислено почти 480 000 пожертвований.
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