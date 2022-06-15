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НОВОСТИ

Байден сообщил Зеленскому о выделении Украине военной помощи США на $1 млрд

20:00 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в среду сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

Он отметил, что обсудил с Зеленским по телефону специальную операцию России на Украине. Как следует из документа, Байден «подтвердил приверженность» тому, чтобы «США помогали Украине в то время, когда она защищает свою демократическую систему, а также поддерживали ее суверенитет и территориальную целостность». Речь идет о выделении военной помощи Украине «еще на 1 млрд долларов».

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