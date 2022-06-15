Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав РФ, сохранив слово «республика» в названии

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его страна может войти в состав Российской Федерации, не меняя своего названия.

«Донецкая область плохо даже звучит, это отзывает нас к прошлому, украинскому прошлому. <…> У нас это вызывает плохие ассоциации», — сказал он в среду во время стрима «Антонимы с Антоном Красовским» в Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможном изменении названия ДНР в случае присоединения к России.