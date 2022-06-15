Росатом выставит Финляндии счет, включающий все затраты на проект АЭС «Ханхикиви-1»

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росатом выставит Финляндии счет по АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой был расторгнут финской стороной, включив в него все потраченные на проект средства. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

«Мы, конечно, свой путь юридический пройдем. Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — сказал глава Росатома.