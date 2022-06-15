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Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один для ВСУ

22:00 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крымский мост является целью номер один для украинских военных. Такое заявление сделал в среду генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко.

«Для ВСУ Керченский мост — цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — приводит слова генерала украинское издание «Вести».

По словам Марченко, этот «путь подтягивания резервов [ВСУ] просто должны обрезать».

Ранее, в апреле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев разрушит Крымский мост, когда представится такая возможность. Вместе с тем в мае советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов отмечал, что ВСУ не имеют возможности нанести удар по мосту, поскольку украинские военные находятся слишком далеко от побережья Азовского моря.

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