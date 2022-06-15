США следят за данными о захвате в плен в Донбассе двух американцев — Белый дом

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов следят за информацией о том, что двое бывших американских военнослужащих попали в плен под Харьковом, при этом призывают граждан страны не ездить на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить эти сообщения. Мне стало об этом известно только перед тем, как я пришел сюда. Мы приложим все силы, чтобы проследить за этим», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения. «Конечно же, если это правда, то мы сделаем все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой», — добавил Кирби.

«Думаю, однако, что сейчас удачное время напомнить, что мы выступаем против того, чтобы американцы ездили на Украину и участвовали в боевых действиях на Украине», — подчеркнул при этом Кирби.