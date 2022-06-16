Все родившиеся на Херсонщине после 24 февраля получат гражданство РФ автоматически

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, а также проживающие в регионе дети-сироты автоматически получат гражданство РФ. Об этом сообщил ТАСС в четверг замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа [февраля], автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство», — сказал Стремоусов.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства. 11 июня российские паспорта получили первые жители Херсонской области, торжественная церемония была приурочена ко Дню России, который отмечался 12 июня.