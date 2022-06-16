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С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут в пределах 3,2-6,5% - СМИ

09:32 16.06.2022 Источник: Известия

Тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

На 2023 год тарифы определят только осенью 2022-го — вероятно, правительство будет смягчать последствия инфляции, считают эксперты.

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