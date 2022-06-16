С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут в пределах 3,2-6,5% - СМИ
09:32 16.06.2022 Источник: Известия
На 2023 год тарифы определят только осенью 2022-го — вероятно, правительство будет смягчать последствия инфляции, считают эксперты.
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