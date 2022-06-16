0
0
170
НОВОСТИ

Арахамия назвал ежедневные потери ВСУ

10:00 16.06.2022 Источник: Lenta.ru

Глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек. Такие данные он озвучил в интервью порталу Axios.

Арахамия утверждает, что потери ВСУ значительно выросли за последние две недели боев. Однако, по его словам, Украина призвала в армию около миллиона человек и может набрать еще два миллиона, что позволит компенсировать растущие потери.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 16.06.2022
Доллар и евро запрещены не будут, а граждане сохранят валютные вклады — Набиуллина
0
0
11:05 16.06.2022
Украинские силовики утром в четверг нанесли удар по Донецку из «Ураганов», сообщают в ДНР
0
43
11:02 16.06.2022
Россияне потратили 62 миллионов бонусов от СберСпасибо на покупку детских товаров к летним каникулам
0
10
11:00 16.06.2022
ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех
0
42
10:32 16.06.2022
Большая часть производства преимущественно должна работать на рынок России — Набиуллина
0
115
10:20 16.06.2022
Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев — DPA
0
136
10:05 16.06.2022
В ФРГ усомнились в адекватности Зеленского после его заявления о Крыме
0
190
09:32 16.06.2022
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут в пределах 3,2-6,5% - СМИ
0
206
09:20 16.06.2022
Все родившиеся на Херсонщине после 24 февраля получат гражданство РФ автоматически
0
182
09:05 16.06.2022
США расследуют, как американская электроника попала к российскому ВПК — WP
0
283

Возврат к списку