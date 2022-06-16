Арахамия назвал ежедневные потери ВСУ
10:00 16.06.2022 Источник: Lenta.ru
Глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек. Такие данные он озвучил в интервью порталу Axios.
Арахамия утверждает, что потери ВСУ значительно выросли за последние две недели боев. Однако, по его словам, Украина призвала в армию около миллиона человек и может набрать еще два миллиона, что позволит компенсировать растущие потери. Lenta.Ru
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