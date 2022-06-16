В ФРГ усомнились в адекватности Зеленского после его заявления о Крыме

10:05 Источник: Lenta.ru

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Киева неадекватны и оторваны от реальности, пишет Der Tagesspiegel.

Немецкое издание задается вопросом, как прибывшие на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги должны реагировать на подобные высказывания.

«К чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?» — говорится в материале. При этом газета подчеркивает, что украинская армия отступает в Донбассе.

Вероятно, украинский лидер, упоминая «мечту» о Крыме, хочет выяснить, насколько далеко западноевропейские лидеры готовы идти в своей поддержке Киева, предположил автор статьи.

Накануне Зеленский пообещал «вернуть контроль» Украины над Крымом, Донбассом, частью Харьковской области и регионами юга Украины. Lenta.Ru