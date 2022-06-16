Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев — DPA

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. Об этом сообщило в четверг агентство ДПА.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что они планируют в четверг встретиться в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.