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НОВОСТИ

Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев — DPA

10:20 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. Об этом сообщило в четверг агентство ДПА.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что они планируют в четверг встретиться в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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