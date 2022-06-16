Большая часть производства преимущественно должна работать на рынок России — Набиуллина
10:32 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимо переосмыслить выгоды от экспорта, значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы как страна сейчас теряем от международного разделения труда, и в этих условиях нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Нужно наконец думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», — сказала она.
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