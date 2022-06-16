ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех
11:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России активно используют вертолеты Ми-8 с комплексами активных помех «Рычаг-АВ» для подавления украинской системы ПВО. Работу экипажа такого вертолета в четверг продемонстрировало Минобороны РФ в распространенном видео.
«На базе вертолета Ми-8 установлена система „Рычаг“. Находится внутри вертолета. У нас станции высокой мощности, которые позволяют на большие расстояния в глубину территории противника осуществлять подавление средств ПВО всех модификаций. Мы невидимым щитом прикрываем наших крылатых братьев, которые наносят удары по объектам противника», — сообщил журналистам командир экипажа вертолета Ми-8 Сергей.
Как уточнили в военном ведомстве, основной задачей экипажей вертолетов — постановщиков помех является обеспечение действий авиации ВКС России при преодолении системы ПВО противника. Станция активных помех «Рычаг-АВ» обладает достаточной мощностью, чтобы «ослепить» электронику противника на расстоянии до нескольких сотен километров.
Станция имеет базу данных с информацией о различных средствах, представляющих угрозу для прикрываемых объектов. С помощью станции «Рычаг-АВ» вертолеты получают возможность ведения радиоэлектронной разведки и подавления систем управления войсками и вооружениями противника. Система обеспечивает групповую защиту авиации, а также наземной техники.
Новости
- 11:20 16.06.2022
- Доллар и евро запрещены не будут, а граждане сохранят валютные вклады — Набиуллина
- 11:05 16.06.2022
- Украинские силовики утром в четверг нанесли удар по Донецку из «Ураганов», сообщают в ДНР
- 11:02 16.06.2022
- Россияне потратили 62 миллионов бонусов от СберСпасибо на покупку детских товаров к летним каникулам
- 10:32 16.06.2022
- Большая часть производства преимущественно должна работать на рынок России — Набиуллина
- 10:20 16.06.2022
- Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев — DPA
- 10:05 16.06.2022
- В ФРГ усомнились в адекватности Зеленского после его заявления о Крыме
- 10:00 16.06.2022
- Арахамия назвал ежедневные потери ВСУ
- 09:32 16.06.2022
- С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут в пределах 3,2-6,5% - СМИ
- 09:20 16.06.2022
- Все родившиеся на Херсонщине после 24 февраля получат гражданство РФ автоматически
- 09:05 16.06.2022
- США расследуют, как американская электроника попала к российскому ВПК — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать