ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России активно используют вертолеты Ми-8 с комплексами активных помех «Рычаг-АВ» для подавления украинской системы ПВО. Работу экипажа такого вертолета в четверг продемонстрировало Минобороны РФ в распространенном видео.

«На базе вертолета Ми-8 установлена система „Рычаг“. Находится внутри вертолета. У нас станции высокой мощности, которые позволяют на большие расстояния в глубину территории противника осуществлять подавление средств ПВО всех модификаций. Мы невидимым щитом прикрываем наших крылатых братьев, которые наносят удары по объектам противника», — сообщил журналистам командир экипажа вертолета Ми-8 Сергей.

Как уточнили в военном ведомстве, основной задачей экипажей вертолетов — постановщиков помех является обеспечение действий авиации ВКС России при преодолении системы ПВО противника. Станция активных помех «Рычаг-АВ» обладает достаточной мощностью, чтобы «ослепить» электронику противника на расстоянии до нескольких сотен километров.

Станция имеет базу данных с информацией о различных средствах, представляющих угрозу для прикрываемых объектов. С помощью станции «Рычаг-АВ» вертолеты получают возможность ведения радиоэлектронной разведки и подавления систем управления войсками и вооружениями противника. Система обеспечивает групповую защиту авиации, а также наземной техники.