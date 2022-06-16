Украинские силовики утром в четверг нанесли удар по Донецку из «Ураганов», сообщают в ДНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пролетарский район Донецка утром в четверг подвергся обстрелу с украинской стороны с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», повреждены здания трех учебных заведений.

«Ранним утром был обстрелян ряд учебных заведений Донецка, находящихся в Пролетарском районе», — написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что повреждения получили здания Донецкого техникума бытового обслуживания и торговли, Донецкого высшего профессионального училища строительных технологий и общежитие Донецкого межрегионального высшего профессионального училища автосервиса.

В то же время в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел велся из РСЗО «Ураган». «По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрела из БМ-27 „Ураган“ Пролетарского района Донецка», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.