Украинские силовики утром в четверг нанесли удар по Донецку из «Ураганов», сообщают в ДНР
11:05 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пролетарский район Донецка утром в четверг подвергся обстрелу с украинской стороны с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», повреждены здания трех учебных заведений.
«Ранним утром был обстрелян ряд учебных заведений Донецка, находящихся в Пролетарском районе», — написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что повреждения получили здания Донецкого техникума бытового обслуживания и торговли, Донецкого высшего профессионального училища строительных технологий и общежитие Донецкого межрегионального высшего профессионального училища автосервиса.
В то же время в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел велся из РСЗО «Ураган». «По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрела из БМ-27 „Ураган“ Пролетарского района Донецка», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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