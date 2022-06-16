Доллар и евро запрещены не будут, а граждане сохранят валютные вклады — Набиуллина
11:20 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях ПМЭФ ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в РФ долларов и евро. Председатель ЦБ РФ также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут.
«Нет», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос ведущего сессии ПМЭФ, депутата Госдумы Андрея Макарова о возможности запрета доллара или евро в России. Набиуллина также отметила, что не будут запрещены и другие иностранные валюты.
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