Доллар и евро запрещены не будут, а граждане сохранят валютные вклады — Набиуллина

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях ПМЭФ ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в РФ долларов и евро. Председатель ЦБ РФ также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут.

«Нет», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос ведущего сессии ПМЭФ, депутата Госдумы Андрея Макарова о возможности запрета доллара или евро в России. Набиуллина также отметила, что не будут запрещены и другие иностранные валюты.