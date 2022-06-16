Минэнерго РФ не против легализации майнинга в РФ, если он будет регулируемым — Шульгинов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго РФ поддерживает легализацию майнинга в России, но этот процесс должен быть регулируемым.

«Мы за легализацию [майнинга], только это должен быть регулируемый процесс. Не должно быть незаконных схем, подключений», — сказал он в четверг в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума.