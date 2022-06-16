Минэнерго РФ не против легализации майнинга в РФ, если он будет регулируемым — Шульгинов
12:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго РФ поддерживает легализацию майнинга в России, но этот процесс должен быть регулируемым.
«Мы за легализацию [майнинга], только это должен быть регулируемый процесс. Не должно быть незаконных схем, подключений», — сказал он в четверг в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума.
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