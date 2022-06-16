К СВО привело лицемерие Запада, игнорировавшего издевательства над Донбассом — Краснов
12:05 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назвал причиной проводимой специальной военной операции лицемерие западных стран, игнорировавших издевательства над населением Донбасса. Об этом он заявил на встрече с генпрокурором Армении Артуром Давтяном на полях XXV Петербургского международного экономического форума.
«Глава российского надзорного ведомства отметил, что единственной причиной проводимой Россией специальной военной операции стало лицемерие западной дипломатии, долгие годы игнорирующей издевательства над мирным населением Донбасса, его фактическое истребление киевским режимом», — привели слова российского генпрокурора в пресс-службе Генпрокуратуры. «Терпеть и дальше не получающие никакой оценки ни на национальном, ни на международном уровне разгул националистической идеологии, отрицание права на существование русских людей, их массовые убийства было просто невозможно», — заявил Краснов.
Генпрокурор России сообщил, что с 2014 года по данным фактам только следственными органами России возбуждено более тысячи уголовных дел.
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