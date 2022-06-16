Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут быть в РФ после 17 августа без разрешительных документов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик разрешат находиться на территории России без разрешительных документов после 17 августа, когда истекает срок послаблений после снятия транспортных ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что данную категорию граждан без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию. «Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — сказала Волк.

По ее словам, в отношении них не будут применяться меры, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности в России, а также высылкой за пределы РФ и ограничением на въезд в страну.