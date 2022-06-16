Мощные взрывы от обстрелов слышны в нескольких районах Донецка

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецк находится в четверг под обстрелом, звуки взрывов слышны в нескольких районах города, передают корреспонденты ТАСС с места событий.

Согласно данным представительства СЦКК в ДНР, обстрелы зафиксированы в Кировском, Куйбышевском, Пролетарском и Петровском районах. Всего по городу на данный момент выпущено более 20 различных снарядов.