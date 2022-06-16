В Москве выявили 270 заразившихся коронавирусом за сутки
13:05 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 270 против 173 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 774 305 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в Москве возросло на 14 против 12 днем ранее — до 43 947.
НОВОСТИ
- 14:17 16.06.2022
- В Москве начал работать по профилю крупнейший в России перинатальный центр на базе больницы имени Ворохобова
- 14:12 16.06.2022
- Британские власти внесли в санкционный список патриарха Кирилла
- 14:00 16.06.2022
- Ситуацию в экономике надо оценивать с учетом уровня благосостояния граждан — глава ЦБ РФ
- 13:40 16.06.2022
- В Якутии создадут атомную станцию малой мощности
- 13:32 16.06.2022
- В Индии вспыхнули протесты из-за новой системы набора в армию — Reuters
- 13:20 16.06.2022
- ЕГЭ можно отменить, но взамен следует предложить понятный экзамен — глава Рособрнадзора
- 13:00 16.06.2022
- Мощные взрывы от обстрелов слышны в нескольких районах Донецка
- 12:32 16.06.2022
- Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут быть в РФ после 17 августа без разрешительных документов
- 12:20 16.06.2022
- В России выявили 3 326 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 16.06.2022
- К СВО привело лицемерие Запада, игнорировавшего издевательства над Донбассом — Краснов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать