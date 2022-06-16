ЕГЭ можно отменить, но взамен следует предложить понятный экзамен — глава Рособрнадзора

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно отменить в том случае, если взамен будет предложен понятный всем новый механизм. Об этом в четверг в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«ЕГЭ могут отменить только в том случае, если предложат что-то стоящее взамен, понятную модель. Эта модель будет понятна вузам, учителям, школьникам и экспертам, а также законодателям. Когда заявляют про отмену ЕГЭ, я считаю, что это просто популистские заявления для набора голосов и лайков», — сказал Музаев.

По его словам, никто еще из экспертов не предложил чего-то взамен.

При этом возвращение к системе образования, которая была до введения ЕГЭ, сегодня невозможно, это может привести к появлению необъективности и коррупции при поступлении, добавил Музаев. «Возврат к советской системе невозможен. Мы что, готовы вернуться к коррупции, которая была при поступлении в вузы? Коллеги, которые заявляют об этом, готовы подписаться за тех, кто будет брать взятки за это, и за необъективный подход?» — сказал Музаев.

Кроме того, возврат к старой системе, по его мнению, снизит шансы выпускников на поступление.

«Возвращаясь к советской системе, наш выпускник имеет только фактически один шанс для поступления в один вуз по одному из направлений, потому что советская система предполагала школьный выпускной экзамен, этот экзамен вузом не засчитывался, дальше выпускник должен выбрать вуз, поехать туда и вживую комиссии сдавать экзамен. Самое интересное, нет никакого открытого банка заданий, нет других ресурсов, нет демоверсий, у каждого вуза по своим предметам будет свой какой-то подход. Дальше если он экзамен проваливает, фактически он не имеет больше шансов в этом году поступать в какой-то вуз», — заявил Музаев.