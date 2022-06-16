В Индии вспыхнули протесты из-за новой системы набора в армию — Reuters

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Толпа людей в Индии подожгла состав и перекрыла железнодорожные пути во время протестов против новой системы набора в армию. Об этом сообщила полиция Индии в четверг, передает агентство Рейтер.

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди на этой неделе объявило о пересмотре порядка набора в армию, чтобы снизить средний возраст военных и сократить расходы. Новая система нацелена на привлечение к службе в армии мужчин и женщин возрастом от 17,5 года до 21 года на четырехлетний срок, при этом только 25% из них продолжат служить и после этого, отмечает Рейтер. Ранее солдаты могли оставаться в армии на период до 17 лет, что гарантировало им высокую зарплату и жилье. Короткий срок службы вызвал беспокойство у потенциальных новобранцев, так как армия является одним из наиболее действенных социальных институтов в Индии.

В ответ на реформу протестующие «подожгли вагон и разграбили одну железнодорожную станцию», сообщил представитель индийской полиции штата Бихар.